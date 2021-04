Utilisation et âge de l'appareil, qualité des combustibles... Voici quelques astuces pour réduire sa consommation énergétique quand on se chauffe au bois. Moins énergivore et coûteux que le gaz ou l'électricité, le chauffage au bois domestique représente un enjeu crucial en termes de consommation d'énergie renouvelable. Mais cette pratique a tout de même un coût environnemental, en raison de l'émission des particules fines dans l'atmosphère générée par la combustion des bûches. "Le chauffage au bois domestique était responsable de 43% des émissions nationales en PM 2,5, ainsi que plus de la moitié des très fines émissions en PM 1,0", indique le ministère de l'Écologie. Faut-il pour autant renoncer aux poêles, inserts et autres types de cheminées ? Pas nécessairement. Il existe en effet plusieurs astuces pour réchauffer son habitat au bois, tout en réduisant les émissions de particules fines.

Opter pour des appareils récents Chauffage au bois : quels gestes adopter pour diminuer les émissions de particules fines ? - © Cavan Images - Getty Images/Cavan Images RF Les poêles à bois individuels et les cheminées ouvertes, que l'on associe souvent à l'image réconfortante des maisons de campagne, correspondent à des modèles anciens dotés d'une température de combustion trop faible. En plus de leur performance limitée, ces appareils dégagent de fortes émissions de particules fines. C'est pourquoi il est conseillé de se procurer des dispositifs plus récents (fabriqué après 2000), équipés d'arrivée d'air extérieure et dotés d'une bonne autonomie.

Allumer par le haut pour limiter l'encrassement de la cheminée Chauffage au bois : quels gestes adopter pour diminuer les émissions de particules fines ? - © svetikd - Getty Images À l'image d'un moteur de voiture encrassé, un conduit d'évacuation de cheminée encombré de poussière va surconsommer pour continuer à fonctionner, ce qui va du même coup augmenter les émissions de particules fines. Pour éviter cet encrassement, l'astuce consiste à allumer le feu par le haut. Le petit bois disposé au-dessus des bûches va en effet faire plus efficacement monter la chaleur dans le foyer et rendre le dispositif de chauffage plus performant. "L'allumage par le bas émet jusqu'à 6 fois plus de particules que l'allumage par le haut", indique d'ailleurs l'Ademe.

Privilégier les combustibles à faible taux d'humidité Bien choisir son bois - © Roman Balkovoy / EyeEm - Getty Images/EyeEm Le choix du bois joue également un rôle important dans le niveau de pollution associé à sa combustion. L'un des principaux d'éléments à surveiller concerne son taux d'humidité : plus le bois est sec, plus sa combustion sera rapide et le niveau de particules fines relâchées dans l'air sera moins important.