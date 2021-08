Chats adultes, noirs ou différents : les laissés pour compte des refuges pour animaux

L’an dernier, les adoptions d’animaux de compagnie ont connu une véritable envolée. La crise sanitaire, et le confinement qui en a résulté, explique en partie ce regain d’enthousiasme, comme l'évoquait Gaëtan Sgualdino, Président de la SPA de La Louvière. Chiens et chats furent logés à la même enseigne et sont devenus plus que jamais nos compagnons du quotidien. Parmi ces boules de poils cependant il est toujours des chats "laissés pour compte", ceux qui n’accrochent pas vraiment notre regard et qui ne trouvent pas rapidement le réconfort d’un nouveau foyer. Quels sont ces félins qui restent dans l’attente interminable d’une adoption ? Entrouvrons la porte des refuges pour découvrir aussi une réalité sans précédent malgré tout l’investissement engagé des responsables de ces asbl.

Une situation inédite

Le constat est unanime pour les SPA : les refuges sont à saturation. 2021 est une année sans précédent, comme l’explique Johanne Robert, la responsable de la chatterie de l’Arche de Noé. " On récolte des chatons à n’en pas finir ou encore des chats pourtant domestiqués et qui nous arrivent de toute part… Les refuges sont pleins à craquer, on n’a plus la capacité suffisante pour assurer ". C’est un réel traumatisme pour ces animaux d’être abandonnés et le surplus d’abandons se répercute aussi sur l’attention que les bénévoles peuvent accorder à chacun pour les sociabiliser, les réconforter, les soigner. Le nombre croissant des appels à bénévoles par les SPA témoigne aussi de cette année bien compliquée. L’ASBL "Sans collier" affichait récemment une demande de renfort pour son "équipe chats". Si le déconfinement peut expliquer en partie ce rebond d’animaux actuellement abandonnés, selon Nathalie Van Namen ; sous directrice de la SPA de Charleroi, c’est plus que tout la problématique liée à la reproduction qui est en ligne de mire. Cette année, les rentrées sont fulgurantes et notamment de chattes gestantes mais aussi d’animaux issus de saisies. Les chatteries affichent donc complet et chaque félin attend le bon coup du destin. Si les chatons feront rapidement chavirer les cœurs, d’autres peinent à décrocher notre attention.

Les laissés pour compte

Selon Johanne qui œuvre depuis des années à l’Arche de Noé, les matous qui ne nous fendent pas le coeur en tout premier sont : Les chats âgés Parfois moins tape à l’œil mais aussi en raison du moins grand nombre d’années qu’il leur reste à vivre. C’est bien entendu sans compter également les soins vétérinaires plus conséquents que cela suppose et qui ne facilite pas non plus leur adoption. Les chats noirs C’est et cela reste toujours une superstition de tous les temps et qui pèse sur la tête de ces félins si craquants pourtant. Comme le précise la responsable de la chatterie : " même les chatons, ils restent sur le carreau ". Lire aussi : Pourquoi adopter un chat noir ? Les chats FIV (sida du chat) Ces chats font les frais des réticences des adoptants potentiels. Ce virus ne se transmet que lors de morsures entre félins vivants à l’extérieur et qui se bagarrent, comme l’explique la vétérinaire Céline Moussour sur 30millionsdamis.fr. Un chat qui vit en appartement ne présente pas de risque. Les chats sous traitement Certains chats sont soumis à un traitement journalier ce qui suppose une attention plus grande à lui apporter. La prise en charge de ces chats engendre un budget qui peut expliquer que les personnes ne concrétisent pas l’adoption. Les chats avec un petit défaut Un bout d’oreille ou de queue en moins, un œil amoché, une patte abîmée… Et le voilà condamné à passer son tour, comme s’exclame la responsable de la chatterie. On se fait une image un peu idyllique du chat que l’on souhaite avoir et on le veut souvent parfait, de tel ou tel race ou couleur… Les chats errants Les chats de la rue sont souvent ces chats " abîmés " avec un petit quelque chose en moins. Ils sont plus farouches au premier abord et ne répondent pas forcément au standard du chat qui vient se coller à vous et ronronner à tout bout de champ. Ces chats demandent plus de patience mais elle peut être payante !

Une adoption responsable et accessible à tous

