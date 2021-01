Changement climatique : une urgence absolue pour les jeunes du monde entier.

Les populations veulent des réponses politiques fortes et rapides

Le sondage s'est intéressé à la perception de la crise climatique des citoyens du monde. Les participants ont également été invités à donner leur opinion sur le bien-fondé de 18 politiques pro-environnementales entreprises dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des transports, de l'alimentation, de la nature et de la protection des individus.

Lire aussi : Le réchauffement climatique n'a pas le même impact selon les régions du monde

Les politiques visant à préserver la planète bénéficient d'un large soutien, les plus populaires étant la conservation des forêts et des terres (54%), l'augmentation de l'énergie solaire, éolienne et renouvelable (53%), l'adoption de techniques agricoles respectueuses du climat (52%) et l'investissement accru dans les entreprises et les emplois verts (50%).

"La reconnaissance de l'urgence climatique est beaucoup plus répandue qu'on ne le pensait auparavant. Plus encore, le sondage révèle que la plupart des gens souhaitent clairement une réponse politique forte et de grande envergure, de l'agriculture respectueuse du climat à la protection de la nature en passant par l'investissement dans une reprise verte après la crise du Covid 19", conclut Stephen Fisher.