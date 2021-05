Changement climatique : un tiers de la production alimentaire mondiale serait menacée

Hausse des températures, aridité, épisodes pluvieux à répétition... Si les émissions de gaz à effet de serre continuent de grimper, un tiers des régions agricoles du monde risquent de voir leur production menacée d'ici la fin du siècle, alerte une nouvelle étude dirigée par des chercheurs de l'université d'Aalto (Finlande) et publiée dans la revue One Earth .

Pour établir ces prévisions, les chercheurs ont analysé l'impact des changements climatiques sur 27 importantes cultures vivrières (productions agricoles locales non destinées à l'industrie agroalimentaire) et la production animale actuelle issue de sept grands types de bétail à travers le monde. Ces données ont ensuite été croisées avec des informations relatives à la capacité des sociétés humaines de faire face à ces changements.

Selon leurs observations, les zones les plus à risque de sortir des "espaces climatiques sûrs" se situent dans des pays comme le Bénin ou le Cambodge (où plus de 95% de la production alimentaire serait menacée), le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, la Sierra Leone et le Tchad (plus de 85%).

Au total, 20% de la production végétale et 18% de la production animale mondiales actuelles risquent de sortir de la zone climatique de sûreté, avec une faible résilience pour faire face à ce changement. De nombreuses régions risquent également d'être confrontées à d'importantes pénuries d'eau, prédit l'étude.