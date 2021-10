Cette ville finlandaise est un exemple en matière de durabilité, de recyclage et de mobilité douce

Ce n'est pas pour rien que Lahti a été nommée cette année "Capitale verte européenne" . La ville finlandaise a en effet la particularité d'avoir parfaitement su gérer la transition entre l'ancienne ville industrielle qu'elle était au XXe siècle et la cité verte moderne qu'elle est aujourd'hui devenue.

La ville s'est aussi définitivement débarrassée du charbon et se chauffe exclusivement avec du combustible recyclé et du bois local.

Lahti est une ville dont la notion de durabilité est au cœur des préoccupations depuis des années. En matière d' urbanisme par exemple, la ville a choisi de bâtir des maisons et des écoles à faible consommation d'énergie.

Mais la réussite la plus spectaculaire de la ville concerne sans doute le traitement réservé au lac Vesijärvi, particulièrement pollué par toute l'industrie environnante dans les années 70 et qui aujourd'hui est un lieu de détente où les gens aiment se baigner en famille.

A Lahti, plus de la moitié des déplacements urbains se font via les transports publics, le vélo et la marche.

Pour motiver les habitants de la ville à abandonner leur voiture, une application propose de calculer les émissions en CO2 liées à leurs déplacements et de les "récompenser" en conséquence.

Cela peut prendre la forme de réductions diverses dans des magasins, de billets de transports gratuits et de cadeaux divers. La quantité de carbone non rejetée dans l'air se retrouve ainsi transformée en récompenses.

Plus anecdotique mais tellement symbolique, Lahti est la première ville au monde dans laquelle un service de skis en libre-service est mis à la disposition de la population pour se déplacer "proprement" lorsque la neige est abondante.