Cette start-up française a créé des papiers cadeaux en coton enduit. © Courtesy of On s'emballe à la française

Pour contrer les tonnes gargantuesques de papier cadeau jetées à la poubelle à Noël, deux entrepreneuses françaises ont conçu un papier cadeau en coton enduit "réutilisable à l'infini".

Inspiré d'une technique japonaise traditionnelle

Plus coloré que le papier kraft, plus facile que le furoshiki et surtout plus écologique que le papier jetable. C'est la promesse de la marque "On s'emballe à la française", fondée par Lou Marion et Marie Ducos en 2020. L'idée ? Proposer des pochettes cadeaux en coton enduit "utilisables à l'infini". Inspirée par l'art japonais qui consiste à confectionner des emballages cadeaux à partir d'un bout de tissu (furoshiki), Lou Marion s'est mise en tête de trouver une alternative made in France et écologique aux papiers cadeaux qui s'amoncèlent en masse dans nos poubelles à la période des fêtes de fin d'année.

Une couche imperméable résistante renforce le tissu

L'entrepreneuse se laisse séduire par le concept du coton enduit, c'est-à-dire un tissu revêtu d'une couche imperméable suffisamment résistante pour confectionner des pochettes cadeaux que l'on peut plier, scotcher puis réutiliser et replier une fois le cadeau déballé. Rejointe par la graphiste Marie Ducos quelques mois plus tard, Lou Marion fonde donc la marque, qui lance deux papiers cadeaux réutilisables et prêts à l'emploi (carrés et pochettes), disponibles en plusieurs dimensions et avec quatre types de motifs imprimés.

Un produit français fabriqué en France