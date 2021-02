Cette fausse publicité se moque des voyages sur Mars pour les super riches du futur

La conquête de l’inutile ?

"Pas de guerre", "pas de pandémie", "pas de pollution". "Un nouveau monde où nous pourrions gagner une nouvelle fois." De prime abord, ces messages chocs accompagnés d’images magnifiques de la planète rouge (145 millions de km² de terres inexploitées) font rêver. On croirait regarder un vrai spot publicitaire qui aurait de quoi nous convaincre d’embarquer pour Mars illico, si cela était possible.

Mais le message clé figure à la fin du film. Car cette publicité satirique intitulée "1%" déplore en réalité les millions de dollars investis dans des programmes spatiaux axés sur la planète Mars, financés par les gouvernements de plusieurs pays du monde (les États-Unis avec le rover Perseverance, les Émirats arabes unis et leur sonde Hope, la Chine et l’orbiteur Tianwen-1) ainsi que par les plus grandes fortunes de la planète (notamment Elon Musk et SpaceX).

Tant d’efforts financiers déployés alors même que "la plupart des humains n’auront jamais la chance de la visiter ou d’y vivre", souligne Fridays for Future.