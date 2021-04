Une dizaine de grandes métropoles américaines ont d'ores et déjà investi dans des technologies et des infrastructures afin de relever les défis liés au réchauffement climatique et de subvenir à leurs propres besoins et s'autogérer de manière durable et propre. En voici trois exemples significatifs.

Boston : rendre la ville plus sûre Ces villes américaines qui font le pari de la résilience grâce aux nouvelles technologies - © Elliot Haney / EyeEm - Getty Images/EyeEm La municipalité de Boston est à l'origine de l'initiative Vision Zero, un projet de rue intelligente destiné à réduire les accidents de la route. L'idée est de collecter un maximum de données et de les analyser afin d'investir intelligemment dans de nouvelles infrastructures utiles : panneaux de signalisation, caméras de surveillance, luminaires à LED... Ces données participent donc aux prises de décisions à venir pour améliorer la sécurité tant des usagers de la route que des piétons. Lire aussi : La maison du futur ressemble à une alvéole et coûte le prix d'une voiture D'autres programmes d'information axés sur le trafic ont également été mis en place et permettent d'alerter les conducteurs sur les modes de transport les plus rapides à utiliser selon leurs trajets ou bien encore sur les emplacements de stationnement encore libres. D'une manière générale, Boston travaille à la modernisation de l'ensemble de ses systèmes d'information et de services publics afin de les rendre plus abordables au quotidien pour la population.

San Antonio : un meilleur aménagement du territoire A San Antonio, un bureau de l'innovation a été mis en place afin de suivre l'évolution de plusieurs projets d'aménagement du territoire. Des véhicules appartenant à la ville ont par exemple été équipés de capteurs afin de signaler divers problèmes sur les routes tels que des nids-de-poule, lesquels sont alors directement signalés aux autorités compétentes afin d'être réparés le plus vite possible. Mais la ville a surtout lancé récemment le projet Smart Streetlight, qui combine un ensemble de capteurs destinés à surveiller de nombreux indicateurs comme la température, la qualité de l'air, le bruit mais aussi le stationnement. Lire aussi : Le premier "éclairage intelligent" de Belgique installé le long d'une piste cyclable de 22 km en Flandre La ville a également installé plusieurs bornes numériques interactives dans son centre-ville afin d'apporter aux habitants et aux visiteurs un accès en temps réel à des informations sur la circulation, les transports en commun et les services à proximité. Elles offrent également une connexion WiFi gratuite et un accès direct aux services administratifs de la ville.

Honolulu Hawaï fait figure de pionnier aux États-Unis en matière de durabilité, avec des objectifs précis à atteindre dès 2030 en ce qui concerne : la transition vers une énergie plus propre

une production alimentaire davantage locale

une meilleure gestion des ressources naturelles

la réduction de ses déchets Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hawai'i Green Growth (@hawaiigreengrowth)