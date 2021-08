Ces forêts montagneuses d'Afrique qui stockent une quantité importante de carbone et disparaissent rapidement

En Afrique, le nombre de forêts tropicales de montagne intactes stockent environ 150 tonnes de carbone par hectare, selon les données de cette nouvelle étude parue dans Nature. Les recherches se sont concentrées sur 44 sites forestiers de montagne, répartis dans 12 pays du continent.

Le maintien d'un hectare de forêt permet d'économiser des émissions de CO2 équivalentes à l'alimentation de 100 foyers en électricité en un an.

En comparaison, ces capacités à stocker le carbone par unité de surface seraient plus importantes que celles de la forêt amazonienne.

"À l'inverse d'autres continents, nous avons trouvé en Afrique le même stock de carbone par unité de surface dans les forêts de plaine et de montagne. Contrairement à ce que nous attendions, les grands arbres restent abondants dans les forêts de montagne et ces grands arbres stockent beaucoup de carbone", explique l'autrice principale de l'étude Aida Cuni-Sanchez, professeure au département de l'environnement et de la géographie de l'université de York (Angleterre) et de l'université norvégienne des sciences de la vie (Oslo, Norvège).