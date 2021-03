Ces femmes pionnières de la conquête spatiale que vous ne connaissez pas

Les culottées - Mae Jemison, Astronaute (1956 - ... Etats-Unis (12/30) - 11/08/2020 Mae Jemison décide qu'être une femme noire ne sera pas un obstacle pour accomplir ses rêves. Elle est la première femme noire envoyée dans l'espace. Et la première astronaute à jouer dans Star Trek. Si on y croit, on peut aller loin, infiniment loin.