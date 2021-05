Ces fausses idées reçues que l’on a sur les animaux

Vous en connaissez probablement : les éléphants ont peur des souris, les chiens voient en noir et blanc, la mémoire d’un poisson rouge dure 3 secondes, … Un TikTokeur s’est amusé à reprendre nombre de ces on-dit et donner l’explication ou la vraie raison de ces idées reçues.

Les chiens voient les couleurs mais différemment de nous, moins intenses et plus floues.

Le personnage de Doris du monde de Némo nous a tous marqués (marche droit devant toi !) mais les poissons (rouge ou bleu) n’ont pas une mémoire de 3 secondes. Au contraire, ils ont même de bonnes capacités d’apprentissage et de mémorisation.

Le changement de couleur des caméléons leur permet avant tout de communiquer. Les couleurs sombres expriment la colère et la défense. Comme d’autres nombreux animaux, les mâles se colorent pour séduire des femelles et choisissent entre des teintes claires ou vives. Cependant, il est vrai que le caméléon aime se cacher et qu’il utilise parfois sa capacité à changer de couleur pour se confondre dans le décor.