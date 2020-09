Ces app, initiatives et entreprises qui incitent à réduire notre empreinte carbone

Conscientes de cet enjeu crucial pour l’avenir de l’humanité, de nombreuses entreprises ont lancé des applications ou des dispositifs innovants afin d’inciter chacun d’entre nous à économiser ces ressources si précieuses . La période de confinement nous a d’ailleurs montré qu’il est possible d’agir à notre niveau en réduisant drastiquement notre consommation énergétique, puisque la date du jour du dépassement en 2020 a été reculée de trois semaines par rapport aux précédentes années.

Depuis le samedi 22 août, nous avons franchi le jour du dépassement de la Terre , c’est-à-dire que l’humanité a épuisé toutes les ressources que la planète peut régénérer en l’espace d’un an. Un compte à rebours qui rappelle chaque année l’urgence absolue de réduire notre empreinte carbone , aussi bien à l’échelle individuelle que collective.

Que ce soit pour gérer sa consommation d’eau, éviter le gaspillage alimentaire ou faire des économies sur sa facture d’électricité, le monde de l’entrepreneuriat ne manque pas d’idées pour inciter les citoyens à adopter une consommation plus éco-responsable.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Selon l’institut américain Global Footprint Network, qui calcule chaque année le jour du dépassement, une réduction de 50% de l’empreinte carbone permettrait de repousser la date fatidique de 93 jours. Toujours d’après l’institut, le simple fait de réduire de moitié les gaspillages alimentaires pourrait nous faire gagner 13 jours. Pour lutter contre le fléau, les initiatives sont nombreuses : en témoigne le succès d’applications telles que Too good to go, Mealpal (Royaume-Uni) ou Karma (Suède), qui proposent de restituer les alimentaires invendus à des commerçants locaux.