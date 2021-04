Ces 3 applis feront de vous le meilleur jardinier de votre quartier.

Reconnaître des plantes, choisir ses semis de manières harmonieuse ou recevoir des bons conseils pour jardiner malin. Des applications ont pensé à tous les jardiniers, surtout ceux "du dimanche", pour leur simplifier la vie. Savez-vous planter les choux ? Pas vraiment... Pas de souci ! Jardiner, ce n'est pas si simple. Ces applications simplifient vos petites plantations et veillent sur vos semis. De quoi planter tranquille et fanfaronner - un peu - devant les voisins.

Tomate & Basilic Fan de permaculture, Tomate & Basilic application est pour vous. Non seulement l'appli dispense ses conseils pour construire une parcelle, associer les plantations et bichonner ses pieds de tomates (ou autres fruits et légumes) mais en plus, elle met en relation les jardiniers qui habitent dans le même secteur. De quoi se faire des amis pour papoter semis. Disponible sur iOS et Android.

Groww Non, votre smartphone ne jardinera jamais à votre place mais avec Groww, c'est tout comme. Vous choisissez vos plantes dans les 1.500 que contient la base de données. Vous n'oubliez pas de préciser votre géolocalisation. Ensuite laissez-vous guider. L'appli vous rappelle quand arroser, tailler, récolter. Bref, c'est "finger in the nose". Disponible sur iOS et Android.