Et ils font partie de la vie courante aujourd’hui, entre les casques et les écouteurs sans fils qui sont d’ailleurs en plein boom depuis quelques mois .

Une technologie développée par la Nasa appelée "moulage par soufflage de caoutchouc" a inspiré, dans les années 70, l’ancien ingénieur de la NASA, Frank Rudy. Il a mis au point des membranes absorbant les chocs , remplies de gaz et intégrées dans les semelles des chaussures de course.

3. La photo numérique de haute qualité (capteur CMOS)

Ces 13 inventions créées lors de la conquête spatiale qui nous servent tous les jours - © Allexxandar - Getty Images/iStockphoto

Dans les années 1990, la NASA cherchait le moyen de créer des caméras plus petites pour les vaisseaux spatiaux, réduisant ainsi le poids et l’espace utilisé pour faire des clichés inoubliables de notre système solaire.

Il a mis au point le capteur d’image CMOS ("complémentaire à oxyde métallique semi-conducteur"), qui a produit des photographies numériques de haute qualité. Au fur et à mesure que la technologie a été développée, elle a reçu une licence de Sony et de Samsung et CMOS est maintenant une norme dans les appareils photos numériques et les téléphones.

