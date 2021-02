Certains types de coraux résisteraient mieux au changement climatique selon leur couleur

D’après des scientifiques japonais, les récifs coralliens survivent plus ou moins bien au changement climatique selon leur morphologie et leur couleur. Les coraux jaune-vert seraient par exemple plus résistants à la hausse des températures que les coraux bruns.

Si vous avez fait de la plongée dans l’océan Pacifique ou dans la mer Rouge au cours de ces dernières années, vous avez sans doute été frappé par le nombre de récifs coralliens blancs.

Ces édifices sous-marins sont en effet menacés par le réchauffement climatique et la pollution sous-marine. C’est pourquoi ils blanchissent, signe qu’ils perdent leur vitalité.