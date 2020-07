Certains serpents volent mais comment font-ils ?

Certains serpents peuvent voler, et pas dans un avion bien sur... mais comment font-ils pour s'élever dans les airs et planer? Certains serpents arboricoles vivant en Asie du Sud-Est peuvent sauter de branches en branche et planer vers le sol. Nell Greenfieldboyce de NPR rapporte que des scientifiques ont récemment filmé les serpents avec des caméras à haute vitesse pour comprendre comment ces créatures sans membres réalisent cette prouesse. Lorsqu'un serpent volant saute d'une branche, il transforme son corps. Il devient plus plat, moins cylindrique. Et quand il plane, il ondule. Le serpent a l'air de nager dans l'air. Jake Socha, chercheur à Virginia Tech, se demande depuis longtemps pourquoi les serpents se déplacent de cette façon, en se tortillant. Il a pensé un moment que c'était uniquement par habitude, que c'est la manière dont le serpent se déplace sur terre et dans l'eau et qu'il adopte alors ce même mouvement dans les airs parce qu'il y est habitué. Mais il s'est ensuite demandé si ce mouvement n'aidait pas le serpent à voler.

Une étude en condition (presque) réelles Il y a quelques années, Socha a pu entamer une recherche sur ces mouvements et sur la capacité de voler qu'ont certains serpents. Lui et ses collègues, dans une immense pièce créée pour filmer des images très rapides dans les meilleures conditions possibles, ont mis un rembourrage en mousse sur le sol, ont installé un faux arbre pour servir de cible aux serpents et ils ont passé deux semaines à filmer un tas de serpents faisant des dizaines de sauts. Ils ont collé environ 15 petits morceaux de ruban réfléchissant le long du corps de chaque serpent, des points que les caméras pouvaient suivre à près de 180 images par seconde. Ils en ont obtenus la toute première représentation complète du corps du serpent en 3D au moment du vol. Cela a révélé un mouvement impossible à voir à l’œil nu. L'un des chercheurs, Isaac Yeaton, qui est maintenant au laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins, explique qu'ils ont pu observer qu'une vague verticale se déplace à travers le corps du serpent. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SnakeFax (@snakefax) le 23 Déc. 2019 à 11 :25 PST