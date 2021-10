Ce scooter électrique pliable se range (presque) n'importe où

Le Tatamel est un petit scooter qui peut atteindre les 40 km/h et est doté d'une batterie lui offrant jusqu'à 50 km d'autonomie. Une fois entièrement plié, le scooter conçu par Icoma fait moins de 70 cm de haut pour 26 cm de large. Il peut alors facilement se ranger quasiment n'importe où.

Le guidon, l'avant et l'arrière du scooter se replient et se verrouillent en quelques secondes.

Il est extrêmement facile à manipuler puisqu'il roule et se traîne comme une valise. Ses deux imposants panneaux latéraux peuvent être facilement personnalisés.

Le Tatamel est toujours au stade de prototype, donc en phase de développement, mais Icoma cherche à en faire un jour un modèle de série. En attendant, seul un modèle réduit (1/12) est en vente, pour 6.600 yens (un peu moins de 50 euros).

Les Japonais sont particulièrement créatifs en la matière puisqu'il y a un an, l'Université de Tokyo et la startup Mercari avaient présenté le concept "pomio" ("POrtable and Inflatable MObility"), un scooter électrique gonflable !

Dans tous les cas, l'idée est de se déplacer avec un véhicule écoresponsable et de pouvoir facilement le plier et le ranger selon ses besoins, dans un parking, chez soi ou au travail.