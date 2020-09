Ce chien aveugle a son propre chien guide !

Le chien est le meilleur ami de l'homme et parfois, l'homme le lui rend bien. Dans la ville de Somerset au Royaume-Uni, Melanie Jackson n'a pas baissé les bras à l'annonce du triste diagnostic de son golden retriever Tao.

C'est la belle histoire du jour. Dans le sud du Royaume-Uni, la propriétaire de Tao, un golden retriever aveugle, a eu la bonne idée de lui prendre un compagnon pas comme les autres. Pour l'aider à mieux appréhender sa nouvelle vie en tant que chien aveugle, Tao a obtenu... un chien guide. Une histoire étonnante et terriblement adorable.

Melanie Jackson se souvient quand tout a basculé suite au diagnostic du glaucome : "C'est arrivé tellement vite. Le matin, il allait bien mais le soir, il secouait la tête, suggérant qu'il avait mal. Cinq heures plus tard, il était aveugle et son œil a été retiré". L'euthanasie avait même été envisagée, a raconté Melanie Jackson, mais impossible à exécuter pour cette amoureuse des bêtes à quatre pattes. "Nous avons décidé que si nous pouvions ôter sa douleur pour qu'il ait une certaine qualité de vie, nous pourrions procéder à l'opération.

"Nous avons pris Oko chez le même éleveur à 8 semaines et ils ont créé un tendre lien. Tao le suit dans les champs et ils dorment ensemble", explique-t-elle.

Pour l'aider dans sa nouvelle vie, Melanie a donc pris l'initiative d' adopter un second golden retriever baptisé Oko . Son idée ? Entraîner Oko à aider Tao à se déplacer pour lui éviter les dangers et lui offrir de la compagnie .

Une formation au handicap pour l'un, une formation de guide pour chien pour l'autre

Pourtant, les problèmes ne se sont pas arrêtés là puisque Tao a également commencé à perdre la vue de son deuxième œil : "Nous avons réussi à garder le glaucome sous contrôle dans l'autre œil avec des gouttes pendant 11 mois". Entre-temps, cette Britannique a eu l'idée d'entraîner son chien et de lui apprendre de nouveaux ordres pour l'aider à mieux s'adapter à son handicap grâce à l'aide de la formation Jefferson Dog Training. "Pourtant, même si Tao avait bien réagi à son opération, courant de nouveau partout dans la maison, pour sa propriétaire quelque chose manquait pour aider son chien à jouer et surtout l'aider dans ses déplacements.

Désormais totalement aveugle, Tao ne se sépare plus de son nouveau meilleur ami Oko, qui continue son entraînement de chien guide pour chien. Melanie Jackson avait même créé un compte Instagram pour son chien Tao, baptisé "Mr Winky", avant d'accueillir Oko dans leur foyer. Elle y relate leur formation et partage des photos de ces deux adorables golden retriever. Une page qui compte à présent plus de 16.800 abonnés.