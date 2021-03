Catastrophes naturelles : les chiens ont eux aussi droit à leur sac de survie

Le dispositif permet d'administrer les premiers soins

Si cet objet vous semble insolite voire inutile, c'est que vous ne vivez pas dans un pays où les catastrophes naturelles sont légion. Tremblements de terre, tsunamis, typhons et séismes sont malheureusement fréquents au Japon. Des situations auxquelles les habitants sont préparés mais qui peuvent nuire à la sécurité des animaux de compagnie.

Les chiens peuvent rester bloqués plusieurs jours dans des décombres, voire se retrouver seuls sans possibilité de retrouver le chemin de la maison.

Face à ce constat, la société japonaise Pet Memorial Shop a souhaité donner un coup de pouce au plus fidèle compagnon de l'Homme en imaginant un sac qui pourrait contenir les éléments indispensables à la survie des chiens.

Conçus en polyuréthane et polyester ignifuges et imperméables, les sacs de survie contiennent initialement une paire de gants, des bandages et une muselière pour permettre à tout individu d'administrer les premiers soins en cas de catastrophes naturelles. Des éléments indispensables qui peuvent également servir aux hommes et aux femmes, à l'exception de la muselière, cela va de soi.