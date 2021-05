CascioMar, une nurserie de poissons installée au port de Marseille

L’idée est d’élever des poissons juvéniles à l’abri du danger avant de les relâcher dans leur habitat naturel. Voilà la solution de Casciomar pour redonner sa biodiversité perdue à une Méditerranée menacée par la pollution et la surpêche.

Ce projet participe à la restauration écologique de la Méditerranée en aidant le repeuplement des espèces pêchées. Les pêcheurs accompagnés par Ecocéan parviennent ainsi à poursuivre leur activité avec une population de poissons dont le renouvellement n’est plus menacé.

La planète vit la sixième extinction de masse de sa biodiversité. Un désastre directement lié à l’activité humaine.

Les océans sont particulièrement impactés et l’activité humaine et les pollutions font peser sur le milieu marin de multiples menaces : les zones privées d’oxygène s’étendent, la température des eaux de surface s’élève et les mers s’acidifient.

Selon le WWF, depuis 1970, la moitié de la faune marine aurait déjà disparu.