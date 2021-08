Carbonfact, la plateforme pour mesurer l'impact carbone de nos baskets

S'il est désormais possible de connaître l'impact carbone d'une voiture ou d'un logement, de tels outils de mesure n'existent pas pour les produits du quotidien, comme les chaussures. Trois trentenaires ont quitté leur job respectif pour rectifier le tir et créer Carbonfact, une plateforme à portée internationale sur laquelle on peut mesurer l'empreinte carbone de nos baskets.

L'écologie dans tous les objets du quotidien

Tous trois issus du monde des technologies, les fondateurs de Carbonfact ont quitté des jobs "confortables" pour se lancer dans un projet davantage en phase avec leurs valeurs. "Marc est le créateur du fonds d'aide aux start-up Kerala Ventures, Romain était le directeur technique de Job Teaser", explique Martin Daniel, qui a lui-même passé plus de cinq ans à diriger les équipes data chez Airbnb. "On voulait se concentrer sur la question de l'écologie, qui est certainement le plus grand challenge de notre génération. À partir du moment où vous commencez à vous renseigner sur la crise climatique, il n'y a plus de retour en arrière possible. On réalise par exemple que tout ce que l'on fait au quotidien (manger, se déplacer, s'habiller) entraîne une consommation de carbone", poursuit-il.

Un "score" carbone précis, garanti sans greenwashing

Si vous vous êtes déjà demandé combien de CO2 représentait la fabrication de la paire de baskets que vous portez aux pieds, la plateforme, lancée en juillet dernier, est le bon endroit pour vous renseigner. Plusieurs marques y sont représentées, des géants comme Nike ou Adidas aux marques "veganfriendly" telles que Saye ou Minuit sur Terre. En cliquant sur le nom de la paire de baskets qui s'affiche à l'écran, vous trouverez des informations détaillées sur le produit comme le poids, les matériaux utilisés (ainsi que leur taux de recyclabilité), le pays de fabrication ou encore la présence d'un programme de recyclage. Ces "datas" sont ensuite analysées par les fondateurs de Carbonfact, qui vont déterminer l'impact carbone de chacun des produits. Les informations sont recueillies par les responsables de Carbonfact à partir des données disponibles sur le site des marques. Mais certaines manifestent d'emblée leur intérêt en contactant la plateforme pour leur transmettre leurs données. C'est notamment le cas de la marque parisienne Caval, qui a déjà travaillé sur les mesures de leur impact carbone en consultant des spécialistes en Analyse de Cycle de Vie d'un produit (ACV).

La plateforme est alimentée par plus de 500 contributeurs

Les trois trentenaires sont partis du constat que les marques communiquent peu, voire rarement, l'empreinte carbone de leurs produits, malgré l'existence de labels destinés à guider le consommateur vers des choix plus écoresponsables. "Nous sommes bombardés de termes marketing flous tels que 'durable', 'écologique' ou 'vert'. Pourquoi n'y a-t-il pas déjà une étiquette carbone sur chaque produit pour que nous puissions prendre une décision en connaissance de cause ?", soulignent-ils dans leur manifeste. Leur objectif était donc de créer une plateforme selon le modèle open source, c'est-à-dire accessible à tous et ouverte à la contribution. "Nous avons déjà plus de 500 adhérents à notre plateforme, qui viennent du monde entier. Ces personnes sont spécialistes de la mesure carbone d'un produit et nous apportent une analyse constructive", explique Martin Daniel. Chez Carbonfact, une attention particulière est apportée à l'impact concret des mesures écologiques mises en avant par les marques. "Il est très important pour nous de quantifier l'impact réel de ces produits et de ne pas s'en tenir uniquement à la communication des marques. Un enjeu crucial compte tenu de l'omniprésence du greenwashing", souligne Martin Daniel.

Valoriser les marques qui s'engagent concrètement