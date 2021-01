"Carbone Zéro" : le jeu qui sensibilise petits et grands aux enjeux de la transition écologique

Le jeu "Carbone Zéro" propose d'incarner un pays et de mettre en place des politiques pro-environnementales pour réduire son empreinte carbone . Un dispositif à la fois ludique et didactique, accessible à partir de l'âge de 10 ans.

Dans la peau d'un pays gros pollueur

Inscrits dans la même école de commerce, les deux acolytes lyonnais Guillaume Marchal et Paul Ségard ont commencé à travailler ensemble il y a deux ans sur un projet commandé dans le cadre de leur cours de marketing. La consigne était plutôt simple : revisiter un produit déjà existant pour lui insuffler de la modernité.

"On a tout de suite pensé à concevoir un jeu autour de l'environnement", raconte Guillaume Marchal. "On s'est d'abord inspirés du Monopoly, puis on l'a décliné au fur et à mesure, en testant plusieurs dispositifs et règles."

Un projet qui a donné naissance au jeu "Carbone Zéro", qui propose de sensibiliser les enfants comme les adultes (le jeu est accessible à partir de dix ans). Chaque joueur incarne un pays pollueur (États-Unis, Chine, France, Inde...).