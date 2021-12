Cap sur un Noël zéro déchet !

Chaque année, des tonnes de papiers cadeaux s'accumulent au pied du sapin. La vue de ces déchets vous rend malade ? On vous comprend. Heureusement, il existe tout un panel de solutions innovantes pour réduire son empreinte carbone des fêtes de fin d'année. En plus d'être écolo, elles ne manqueront pas d'enchanter vos convives !

Plus coloré que le papier kraft, plus facile que le furoshiki et surtout plus écologique que le papier jetable. C'est la promesse de la marque "On s'emballe à la française", fondée par Lou Marion et Marie Ducos en 2020. L'idée ? Proposer des pochettes cadeaux en coton enduit "utilisables à l'infini".