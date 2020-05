Canicule : le sud-est de l'Europe et le Proche-Orient suffoquent déjà

De la Grèce à Israël en passant par Chypre et la Turquie, les pays du sud-est de l'Europe et du Proche-Orient suffoquent en raison d'une vague de chaleur précoce dont doivent s'accommoder des populations encore soumises à des mesures de confinement.

Plus de 40 degrés à Chypre, en Crète, sur les rivages turcs, et jusqu'à 47 degrés aux confins d'Israël et de la Jordanie : si cette région du monde est habituée aux étés torrides, des records ont été battus pour un mois de mai, selon les instituts nationaux de météorologie.