Canada Goose dévoile un ourson Bearbrick pour aider les ours polaires

La marque de vêtements Canada Goose a conçu une figurine Bearbrick, icône du streetwear depuis 20 ans, pour sensibiliser ses clients aux méfaits du réchauffement climatique sur cette espèce animale.

La célèbre marque canadienne s’est associée au fabricant japonais Medicom Toy pour concevoir une édition limitée de sa figurine Canada Goose PBI Be@rbrick et soutenir l’ONG Polar Bears International (PBI). Une partie des revenus générés par la vente de ces jouets emblématiques sera reversée à PBI, pour contribuer à financer la recherche et la sensibilisation à la cause des ours polaires. Une race qui a bien du mal à s’en sortir tant à cause du changement climatique que de la disparition de son habitat ou de la chasse humaine.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre plus large d’une campagne Canada Goose/PBI printemps 2020, qui vise à sensibiliser le public aux effets délétères de l’augmentation des températures sur les populations d’ours blancs mais aussi sur les populations humaines résidant dans ces zones.

Le Bearbrick en question, une figurine d’ours stylisé avec deux jambes et deux bras de type Lego, affiche un design bicolore mi-ours blanc mi-miroir. Il se veut être la représentation visuelle de l’accroche de la campagne :

"Ce qui les affecte eux, nous affecte tous."

Cette saison, la mini-collection Canada Goose/PBI présentera des vêtements pour le printemps pour la première fois, avec des tenues de pluie, des coupe-vent et des doudounes légères. Depuis sa création en 2001, l’ourson Bearbrick est devenu une icône de la culture streetwear et a noué des collaborations avec des artistes (comme Kaws), des franchises comme Star Wars, mais aussi des marques de luxe comme Fendi et Chanel qui ont décliné l’ourson selon leurs propres codes.