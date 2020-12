Cambodge : essentiel à la vie, le lac Tonlé Sap en péril.

Plus vaste zone de pêche en eaux intérieures du monde, le lac Tonlé Sap au Cambodge est en péril : son niveau baisse inexorablement et les stocks de poissons disparaissent en raison du changement climatique et des innombrables barrages en amont sur le fleuve Mékong.

Alors que la nuit tombe sur son village flottant, le pêcheur Leng Vann allume une cigarette et pousse un soupir de désespoir. Autrefois réputé pour son abondance de poissons et de faune sauvage, le lac grâce auquel il survit n'est plus que l'ombre de lui-même.

Il y a quelques années, Vann, 43 ans, remontait plusieurs centaines de kilos de poissons par jour. Aujourd'hui ses filets sont bien souvent vides et sa maison, qui flotte sur l'eau, se trouve 5 mètres plus bas qu'avant.