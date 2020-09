Ça veut dire quoi, la neutralité carbone ?

L'un des objectifs principaux de l'Accord universel de Paris sur le climat signé en 2015 est de parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050. Condition sine qua none pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°, la neutralité carbone désigne l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines et le gaz carbonique que les écosystèmes, tels que les sols ou les forêts, peuvent absorber naturellement. Une étude de l'ONG Oxfam et du Stockholm Environment Institute nous apprend cette semaine que les émissions de gaz à effet de serre sont deux fois plus importantes chez les 1% les plus riches de la population (environ 63 millions de personnes), responsables à eux seuls de 15% des émissions cumulées.

Un ratio émissions/absorption en équilibre Lors de la COP 21 de 2015, qui s'est soldée par l'Accord de Paris sur le climat, 195 pays (dont l'Union européenne) se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'entend-on exactement par neutralité carbone ? Le mot "neutralité" ne fait pas référence à l'absence totale d'émission de gaz carbonique mais à un plafonnement, que l'on peut définir par l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption du carbone par les puits naturels, c'est-à-dire les écosystèmes de la planète (forêts, prairies, sols, océans). Or si ces puits de carbone sont capables d'éliminer entre 9,5 et 11 gigatonnes de CO2 par an, les émissions de dioxyde de carbone annuelles émises dans le monde sont 4 fois plus élevées (43,1 gigatonnes en 2019, dont 36,8 milliards de tonnes de CO2 en raison de l'usage du charbon, du pétrole et du gaz).