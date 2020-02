Burgers végétaux et smokings recyclés: Hollywood tente de verdir ses tapis rouges

Dîners de gala végétariens, tenues de soirée recyclées: Hollywood redouble d'efforts cette saison pour limiter l'empreinte carbone des Golden Globes, Oscars et autres prix cinématographiques. Si certains experts se félicitent de cette incitation à lutter contre le réchauffement climatique, d'autres sont plus sceptiques sur l'exemple donné en la matière par les stars et la jet-set.

Dîner de gala végétal Les organisateurs des Golden Globes, des Screen Actors Guild (SAG) et des Critics' Choice Awards ont tous servi des menus à base de plantes plutôt que les habituels steaks. Et les Oscars viennent d'annoncer des plats "composés à 70% de plantes" lors de leur soirée de remise. Climatologues et militants écologistes ont applaudi, comme Brenda Ekwurzel, du groupe d'experts Union of Concerned Scientists, qui a jugé cette décision "vraiment importante" et "très enthousiasmante pour une climatologue". "Convaincre les gens de modifier leurs habitudes alimentaires est l'un des meilleurs moyens de réduire rapidement les émissions de carbone", a-t-elle ajouté. Selon son collègue Peter Kalmus, un menu végétal servi à 1.500 invités des Golden Globes diviserait par dix l'empreinte carbone du dîner. De plus, une seule star prenant fait et cause contre le réchauffement peut avoir un effet "boule de neige" bien plus important auprès du grand public ou même des politiques, estime M. Kalmus.

La planète avant la carrière? Certains dénoncent toutefois l'hypocrisie des vedettes et autres professionnels de l'industrie du cinéma, qui sillonnent le monde pour participer aux festivals partout dans le monde. "C'est problématique de faire des discours sur l'urgence climatique si vous volez dans des jets privés", reconnaît Peter Kalmus, relevant que ceux qui montrent l'exemple ont un impact bien plus fort. Il a cité l'actrice australienne Yael Stone, qui vient d'annoncer qu'elle arrêtait sa carrière aux Etats-Unis car elle jugeait "contraire à l'éthique de mener une vie dans 2 pays". Peter Kalmus évalue que deux allers-retours annuels en première classe entre l'Australie et les Etats-Unis rejettent dans l'atmosphère entre 12 et 24 tonnes de dioxyde de carbone. Mais "il ne s'agit pas seulement d'empêcher les avions d'émettre" du CO2, "placer la planète avant sa carrière" est un message bien plus fort, déclare le scientifique.