Brunello Cucinelli fait don de ses vêtements invendus

C'est le bilan à la sortie de la crise sanitaire pour Brunello Cucinelli. La maison distribue ses vêtements pour hommes et femmes dans 130 points de vente à travers le monde. La fermeture de ces points de vente a mis à mal la distribution de ses pièces de la saison d'hiver 2020. Ainsi, au premier semestre 2020, la maison enregistre un chiffre d'affaires de 205,5 millions d'euros, contre 291,4 millions d'euros à la même période en 2019. Cette baisse conséquente n'empêche pas le créateur de se lancer dans une démarche sociale et solidaire.

Le styliste choisit de célébrer le rebond des ventes en faisant don de 30 millions d'euros de vêtements de sa maison , confectionnés pour la saison d'hiver 2020 mais n'ayant pas trouvé d'acheteurs. La collection, renommée "Brunello Cucinelli for Humanity", met à l'honneur la démarche du PDG, qui a déclaré à propos de ces vêtements : "Leur fabrication, leur style et leur valeur commerciale sont les mêmes. Mais leur signification a fortement augmenté".

Quelles destinations pour ce don ?

Un conseil de 10 personnes (6 membres de la famille et 4 employés de la société) a été nommé à la gestion de ce don, qui prendra plusieurs formes. Une partie sera donnée aux plus démunis directement, tandis qu'une autre sera distribuée à un réseau de partenaires, qui recevront les vêtements par 40 ou 50 pièces deux à trois fois par an. Cette démarche fait ainsi de la mode circulaire et durable une réalité.