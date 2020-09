Brésil : des bénévoles au secours des animaux du Pantanal en feu

Cela fait plus d'une semaine que les flammes ont atteint le Parc naturel Encontro das Aguas, où l'on trouve la plus grande concentration au monde de ce félin.

"Notre objectif est de limiter au maximum l'impact du feu, en laissant de l'eau et de la nourriture à leur portée et en parcourant le fleuve pour trouver des animaux blessés", affirme Duda.

Capturer un jaguar pour le soigner est une opération titanesque : il faut utiliser plusieurs flèches hypodermiques. Les sédatifs mettent environ dix minutes à faire effet et dans ce laps de temps, "tout peut tourner mal", prévient Jorge Salomao, vétérinaire de l'ONG Ampara Animal. Habile nageur, le jaguar peut tenter de s'enfuir et risque de se noyer une fois qu'il perd progressivement ses fonctions motrices.

Les animaux ont faim et soif

D'autres bénévoles parcourent en 4x4 la Transpantaneira, route de terre battue qui traverse le Pantanal, reliant Porto Jofre à Poconé, 150 km plus au nord. Leur mission : déposer dans 70 lieux précis identifiés par GPS des rations d'eau et de fruits (bananes, pommes et papayes) dans des mangeoires destinées aux animaux n'ayant plus rien à manger à cause des incendies.

"Le feu en soi est déjà un grave problème, mais la faim et la soif dont souffrent ensuite les animaux est tout aussi problématique", déplore Enderson Barreto, étudiant vétérinaire de 22 ans.

Il fait partie du Groupe de Secours d'Animaux lors de désastres (GRAD), collectif financé par des dons qui déploie des équipes multidisciplinaires pour s'occuper de la faune lors de grandes catastrophes.

Le GRAD était déjà présent par exemple lors de la rupture des barrages miniers de Mariana (2015) et Brumadinho (2018), quand des milliers de tonnes de boue toxique ont tout dévasté sur leur passage.