Bornes de recharge électrique en Europe : il va bientôt en falloir 10 fois plus !

L'Union européenne comptait fin 2019 quelque 19.9825 points de recharge électriques sur l'ensemble de son territoire, un chiffre multiplié presque par 6 en 5 ans. Ce déploiement est cependant insuffisant car il n'est pas à la hauteur de la progression du parc européen de véhicules hybrides et électriques.

L'Union européenne comptabilisait un peu moins de 200.000 points de recharge fin 2019, un total très insuffisant pour garantir la pérennité d'un parc automobile électrifié de plus en plus important, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). L'objectif annoncé est de multiplier ce chiffre par 15 dans les 10 prochaines années.

Pays-Bas, Allemagne, France et Royaume-Uni sont les mieux équipés

Au printemps 2020, la barre symbolique des 2 millions de véhicules électrifiés roulants en Europe a été dépassée (1,1 million de voitures électriques et 0,9 million d'hybrides rechargeables).

C'est aux Pays-Bas qu'il y a le plus de points de recharge (50.824). L'Allemagne (40.517), la France (30.367) et le Royaume-Uni (28.538) font également figure de bons élèves en la matière. Ces quatre pays, qui compilent 75% des points de recharge en Europe, ne représentent cependant qu'un quart de sa superficie. A l'inverse, la Grèce (61), la Bulgarie (135) ou encore la Lituanie (202) sont très en retard.

Autre point sensible : les bornes de recharge rapide sont encore bien trop rares. Le rapport en compte seulement 28.586 adaptés à une puissance supérieure ou égale à 22 kW. C'est en Allemagne (6.314), au Royaume-Uni (6.179) et en Suède (4.756) qu'il y en a actuellement le plus.

Selon la Commission européenne, il faudrait au moins 2,8 millions de points de recharge électrique pour satisfaire l'ensemble du parc automobile concerné.