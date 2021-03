Bordeaux inaugure sa première micro-forêt destinée à "casser le bitume"

Le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic a inauguré la première micro-forêt de la ville sur une place jusqu'alors réservée au stationnement automobile.

Une opération "emblématique" du plan de végétalisation mené par la nouvelle mairie écologiste.

"On n'est pas là depuis longtemps mais on commence à casser le bitume. C'est une plus-value pour tout un quartier, il y a une obligation de créer des îlots de fraîcheur", a expliqué le maire de Bordeaux devant la presse après avoir planté le premier chêne de cette nouvelle place. Sachant que la ville rêvée des Millennials favorise la nature, la sécurité et la convivialité, Bordeaux est en passe de devenir une oasis. Les jeunes se rendant compte que la proximité avec la nature leur fait vraiment du bien tant au moral qu'à la santé.

Des initiatives également en vue dans notre plat pays où Ottignies-Louvain-la-Neuve va mettre 2,5 hectares d'espaces verts à disposition des citoyens.