"Bon pour le climat": quand les grands cuisiniers s'y mettent

Le dessert construit autour de plusieurs variétés de pommes crues, cuites et confites rend hommage aux "érudits qui ont récupéré plus de 150 variétés anciennes " après une tempête dans les années 1980 ayant mis à terre 30% des pommiers, souligne le chef.

Le menu de ce dîner abonde en "clins d’œil": lentille verte et petit épeautre pour illustrer comment on peut se nourrir de protéines végétales , "drôles de légumes" réhabilités comme crosnes ou topinambours, de la volaille sourcée accompagnée du fameux "praliné de champignons" cher au chef, consommé de champignons secs (une manière de parler des aliments conservés, bons pour la planète).

Pas d'intégrisme!

Et même s'il y a "ceux qui vont sursauter", Régis Marcon a inscrit au menu un parmesan de chèvre venu d'Italie, qu'il a découvert lors d'une course de ski dans les Dolomites. "Je l'ai fait exprès. Ne restons pas non plus dans nos petits 50 km2 en disant 'Je ne fais que du local'."

"On est dans une société qui a tendance à se renfermer, il faut s'ouvrir. Il y a des produits fantastiques (citrons, piments, épices...) qui viennent de très loin."

Il se félicite en même temps de l'intransigeance sur les questions environnementales exprimée par la nouvelle génération des chefs, comme son fils Jacques.

"Je suis plus dans la générosité, faire plaisir à tout le monde, lui il est puriste: 'On ne met pas tel produit parce que ce n'est pas la saison', on ne déroge pas. Il y a plusieurs cuisiniers comme ça, c'est notre bouffée d'oxygène."