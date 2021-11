Bols à croquer, fourchettes à mâcher : cap sur la plus gourmande des astuces zéro déchet

Koovee propose des cuillères et des fourchettes à croquer façon biscotte. © Courtesy of Koovee

Dévorer ses couverts et son assiette juste après avoir dégusté un bon repas : c'est le principe de la vaisselle comestible. On vous dit tout sur cette amusante et gourmande alternative au jetable.

Mangez votre vaisselle pour sauver la planète !

Les fêtes approchent et cette année, c'est vous qui recevez. C'est l'occasion de mettre le paquet et d'en mettre plein la vue à vos invités. Et si vous testiez la vaisselle comestible ? Assiette en son de blé, couverts en cellulose de légume, bol en pâte sablée... L'offre s'est largement développée au fil des ans et il y en a pour presque tous les goûts. Mais l'intérêt de cette démarche innovante ne réside pas uniquement dans les réjouissances qu'elle apporte à notre palais. Zéro déchet, biodégradable et 100% naturelle, la vaisselle comestible coche également toutes les cases en matière d'écoresponsabilité. La question se pose d'autant plus depuis que la vaisselle en plastique jetable disparaît progressivement des rayons (l'Union européenne interdit la vente des assiettes et couverts en plastique depuis janvier 2021). Sans compter que son but étant d'être mangée, elle dispense de la corvée de vaisselle après le repas !

Où trouver de la vaisselle comestible ?