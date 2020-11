Black Friday : Test-achats lance un détecteur de fausses bonnes affaires

Le Black Friday est tout proche de nous et, avec lui, les fausses bonnes affaires, les mauvais deals et les bons plans pourris qui pullulent sur internet. Test-achat lance la bonne idée pour vérifier si les bonnes affaires en sont vraiment.

Vous n’avez pas pu manquer le sujet, il est partout depuis des jours : le Black Friday, c’est vendredi.

Mais en cette période de promotions, comme dans toutes les autres périodes où les magasins et marques décident de baisser les prix, il y a des vraies bonnes affaires et quelques arnaques. Prix gonflés avant la vente, fausses promotions, modèles créés exclusivement pour la période de soldes. Les arnaques sont nombreuses et il est souvent difficile de décrypter le bon grain de l’ivraie.

Un détecteur de fausse bonnes affaires

C’est pourquoi Test-achats, dont le but est d’éclairer les consommateurs, a mis en place un détecteur de fausses bonnes affaires sur le site web test-achats.be/actions/blackfriday. On peut y retrouver les résultats des tests effectués sur une centaine de produits et, surtout, l’évolution de leurs prix.

Le site de Test Achats explique d’ailleurs que "le prix de plusieurs produits présenté comme réduit était égal voire plus élevé que le prix pratiqué à d’autres moments de l’année". Ils rappellent également de faire très attention aux prix proposés et aux prix barrés car "il se peut que le produit que vous avez en tête soit régulièrement commercialisé en dessous de ce prix" de référence proposé par le site marchand lors du Black Friday.

Ils proposent également un plug-in Meilleur Prix pour qu’il fasse le travail de recherche et de comparaison des prix pour vous et vous propose le site où l'objet sera le moins cher.

Et si vous repérez vous-même une fausse promotion, vous pouvez la signaler au site via leur module en ligne, au 02/542.33.33 ou partagez votre expérience sur leur page Facebook.