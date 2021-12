Bientôt un observatoire de magma en fusion en Islande dans le volcan Krafla

Plongée au cœur de deux gigantesques éruptions volcaniques - Volcanoes : dual destruction -... L'été 2018 a été secoué par deux gigantesques éruptions volcaniques : Fuego, la montagne de feu au Guatemala, et Kilauea à Hawaï. Avec un mois de décalage, ces deux évènements cataclysmiques ont déclenché la terreur, mais de manière très différente. Grâce à des témoignages uniques et exclusifs, filmés pour la plupart avec des téléphones portables, ce documentaire compare les événements tels qu'ils se déroulent jour après jour. Deux cameramen qui suivent chaque éruption dès le premier jour offrent une perspective différente, mais tout aussi puissante. À Fuego, au Guatemala, des centaines de personnes périssent. Peu après l'éruption, un nuage bouillant de gaz, de cendres et de roches dévale les pentes du volcan. Ce nuage, connu sous le nom de "flux pyroclastique", se déplace à une vitesse pouvant atteindre 200 miles par heure et peut être surchauffé jusqu'à 1000 degrés. Les cendres brûlent les poumons. Il n'y a pas d'échappatoire. Une couche étouffante de cendres de plusieurs mètres d'épaisseur recouvre le paysage. La ville de San Miguel Los Lotes ressemble à une Pompéi moderne. Les derniers moments de la vie ont été figés dans le temps. Cette crise humanitaire déclenche un véritable ascenseur émotionnel. Pourquoi les gens n'ont-ils pas été évacués avant l'éruption ? À Hawaï, il n'y a pas de pertes humaines, mais l'ampleur des destructions est époustouflante. L'éruption est très différente en raison de la forme du volcan. Alors que Fuego est un volcan conique typique qui entre en éruption au sommet, le Kilauea est plat et sans sommet reconnaissable. Au début de l'éruption, de petits tremblements de terre secouent le sol et des fissures volcaniques apparaissent. C'est le signe que des millions de tonnes de magma provenant du lac-cratère vont s'échapper par des tunnels. Ensuite, la lave jaillit à la surface par des orifices. Finalement, d'énormes rivières de lave traversent Hawaï, incinérant tout sur leur passage. Des milliers d'habitants doivent alors évacuer. Au cours du mois suivant, 4 millions de pieds cubes de lave sont expulsés, changeant à jamais la forme de l'île. L'ampleur des éruptions a pris de court les deux communautés. Pourquoi étaient-elles si difficiles à prévoir ? Et pourquoi les éruptions étaient-elles si différentes ? Pour trouver les réponses à ces questions, le réalisateur interroge d'éminents scientifiques de renommée internationale, notamment les chercheurs de l'Institut Smithsonia à Washington DC. Ils expliquent que chaque jour, environ 20 volcans entrent en éruption. Les données scientifiques de chaque éruption sont transmises au Global Volcanism Program (GVP), programme de recherche dépendant de l'institut américain. Ce n'est qu'en disposant une panoplie de données recueillis à long terme que l'homme pourra commencer à comprendre le comportement des volcans. Les données du Guatemala et d'Hawaï pourraient aider à sauver des vies à l'avenir.