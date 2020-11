Bientôt, on boira du Coca-Cola dans une bouteille... en papier.

La bière danoise avait ainsi été une des premières marques à dévoiler un contenant en papier, à base de fibres de bois durables. Depuis, d'autres projets ont suivi, comme celui du whisky Johnnie Walker, qui prévoit de lancer au printemps 2021 une toute nouvelle génération de contenants fabriqués à partir de pulpe de bois, pressée et séchée au four.

A quand la bouteille de champagne en fibres de bois ?

En France aussi, où la sacro-sainte bouteille de vin concourt au plaisir d'une dégustation rien qu'avec le bruit du bouchon, on réfléchit à des contenants plus respectueux de l'environnement. Même en Champagne, on a planché sur le sujet. Il a fallu deux années de recherches et de développement à la maison Ruinart pour élaborer non pas un flacon mais un étui entièrement biodégradable.

La griffe d'Epernay a utilisé des fibres naturelles de bois en provenance de forêts européennes écogérées pour produire un écrin épousant les formes de la célèbre bouteille au corps arrondi. Selon Ruinart, l'empreinte carbone a été réduite de 60% par rapport à la gamme d'emballages actuelle.