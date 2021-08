Bien-être animal : les récentes avancées dans le monde

"Une éthique antispéciste accorde une considération égale aux intérêts de tous les êtres qui éprouvent des sensations, qui sont sensibles à la douleur et au plaisir", rappelle l'association de défense des droits des animaux L214 , célèbre pour ses vidéos choc dénonçant la souffrance extrême infligée aux animaux dans les élevages industriels, et qui contribue largement à sensibiliser le grand public à la cause animale.

Cet éveil des consciences vis-à-vis de la condition animale se traduit également par des projets de loi visant à octroyer plus de droits aux animaux dans le monde, avec des terrains d'action spécifiques selon les pays. L'une des mesures les plus emblématiques est sans doute l'interdiction d'animaux sauvages dans les cirques itinérants.

En 2021, la présence de tigres, lions, girafes ou éléphants est proscrite sous les chapiteaux nomades dans plus d'une vingtaine de pays européens.

En retard par rapport à ses voisins (la Belgique a instauré cette mesure dès 2013), la France va elle aussi appliquer progressivement cette interdiction dans le cadre d'une loi votée en 2021 pour lutter contre la maltraitance animale et qui contient plusieurs mesures, dont l'interdiction de la reproduction et de l'introduction de nouveaux orques et dauphins dans les delphinariums, la fin des ventes de chiens et chats en animalerie et l'arrêt d'élevages de visons d'Amérique pour la production de fourrure.



Le Royaume-Uni a lui aussi récemment entrepris un vaste plan visant à lutter contre la maltraitance animale. En mai 2021, le ministre de l'Environnement George Eustice a annoncé la mise en place d'une législation visant à reconnaître les animaux comme des êtres sensibles. La loi comporte d'autres mesures visant à renforcer la protection des animaux tels l'arrêt de production et d'importation du foie gras, la restriction de la chasse à la glu et l'interdiction de se procurer des "trophées de chasse" provenant d'animaux sauvages (ivoire, peaux de serpent, cornes de rhinocéros...).