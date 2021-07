Bicarbonate de soude : tous les usages quotidiens pour la maison

Le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de sodium, est l’un des produits à confiner chez soi tant il nous est utile dans notre quotidien mais aussi pour son côté économique et tout doux pour la planète. On distingue le bicarbonate de soude alimentaire du bicarbonate ménager, ce dernier étant un peu moins pur et qui sera réservé exclusivement aux tâches ménagères. A l’inverse , le bicarbonate de soude alimentaire est le produit multifonction par excellence , il peut être utilisé dans tous les domaines.

Vous pouvez pratiquement remplacer tous vos produits ménagers à partir du moment où le bicarbonate de soude s’est invité chez vous. Il régnera en maître c’est vrai mais partagera volontiers un petit bout d’étagère avec d’autres essentiels comme le savon de Marseille, le savon noir et le vinaigre ; son meilleur allié. Ces quatre produits réunis nous permettent d’entretenir nos maisons et ne polluent pas. Quelques huiles essentielles pourront aussi parfaire votre trousseau ménager. Ces quelques produits en plus d’être efficaces et peu onéreux sont plus sains et naturels pour l’entretien de la maison.

Le bicarbonate de soude est indispensable et efficace partout !

Voici quelques usages précieux de ce super produit pour vos tâches ménagères, le bicarbonate de soude alimentaire peut être utile pour :

nettoyer vos taques de cuisson

l’entretien du four

désodoriser le frigo et la poubelle

entretenir les canalisations

l’entretien de la machine à laver

les WC

les moisissures à la salle de bains

les taches sur les tapis ou les fauteuils

l’entretien de la brosse à cheveux, de la brosse à dents, des ustensiles de cuisine

Le bicarbonate de soude peut aussi être un ingrédient qui interviendra dans la composition de vos produits indispensables comme :

le produit vaisselle

la crème à récurer minute

Voici quelques recettes pour récurer sa maison de A à Z

1. Désodoriser son frigo, sa poubelle et la litière du chat !

Comme nous le propose ecoconso, mettez quelques coupelles avec du bicarbonate de soude à différents endroits dans votre frigo. Les odeurs seront neutralisées. Pour la poubelle : saupoudrez le fond de votre bac à ordures ménagères, sous le sac. Renouvelez régulièrement.

2. Faire sa crème à récurer minute

Mettez 5 càs de bicarbonate, 1 petite càc de savon noir ménager et de l’eau jusqu’à obtention d’une pâte. On utilisera de l’eau froide pour garder la consistance du bicarbonate, on récure ensuite éviers, robinets, cuisinière, baignoire… On rince et c’est tout. Simple, facile et efficace !

3. Pour l’entretien des canalisations

Versez dans les tuyaux des canalisations du bicarbonate puis versez du vinaigre par-dessus en maintenant ses distances et en se protégeant avec des gants car une réaction chimique va se produire et générer une effervescence. 1/4 d’heure plus tard, versez de l’eau chaude et vos canalisations seront assainies.

4. Pour renforcer l’efficacité des savons

Pour faire la peau au calcaire qui est très présent en nos régions, vous pouvez ajouter du bicarbonate de soude pour accroître l’efficacité de vos savons. Ajoutez simplement 1 càc dans votre seau d’eau savonneuse.