Beauté: ce que les marques ont accompli en faveur du développement durable en 2019.

Dove a annoncé en octobre sa volonté de faire diminuer son utilisation de plastique vierge de 20.500 tonnes par an. D'ici la fin de l'année, la marque d'Unilever passera au plastique 100% recyclé pour ses emballages en Amérique du Nord et en Europe.

Pour encourager des achats plus responsables, Selfridges a retiré de ses rayons en novembre les lingettes à usage unique et à base de plastique. Elles mettent jusqu'à 100 ans à se dégrader totalement.

Natura & Co

En juillet, le géant brésilien Natura & Co (Natura, Aesop, The Body Shop) s'est engagé à limiter de manière significative sa contribution à la hausse des températures mondiales, dans le cadre de la campagne "Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future". Le groupe s'est par ailleurs engagé à atteindre l'ambitieux objectif de zéro émission nette d'ici 2050.