Barcelone, Manchester, Helsingborg et Milan, les nouveaux "centres de résilience" nommés par l'ONU

Quatre villes européennes ont été nommées par les Nations unies comme "centres de résilience". Barcelone, Manchester, Helsingborg et Milan ont été choisies pour les solutions locales mises en place pour appréhender les risques climatiques et diverses catastrophes. Elles serviront désormais de guides et de mentors pour inciter et accompagner d'autres villes à devenir à leur tour plus résilientes.