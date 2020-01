Bangalore et Moscou croulent sous les embouteillages

En Europe

Au niveau européen, c'est à Moscou que le niveau de congestion est le plus important, devant Istanbul et Kiev. A l'exception de Dublin, ce sont principalement dans des villes de l'Est que les embouteillages font perdre le plus de temps aux automobilistes recensés par TomTom.

Top 10 des villes les plus congestionnées en Europe:

1. Moscou (Russie): 59%

2. Istanbul (Turquie): 55%

3. Kiev (Ukraine): 53%

4. Bucarest (Roumanie): 52%

5. Saint-Pétersbourg (Russie): 49%

6. Dublin (Irlande): 48%

7. Odessa (Ukraine): 47%

8. Lodz (Pologne): 47%

9. Cracovie (Pologne): 45%

10. Novossibirsk (Russie): 45%