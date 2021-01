Balkans : des îlots d'ordures attestent de la crise des déchets

Les Balkans occidentaux comptent les rivières parmi les plus sauvages d'Europe. Mais des infrastructures défaillantes de traitement des détritus menacent l'environnement et la santé publique.

Un manque récurrent d'infrastructures de traitement des déchets

"On ne peut pas résoudre ce problème, on peut juste le réparer, on ramasse les détritus que les municipalités abandonnent le long des rives des cours d'eau", dit Tomislav Popovic, directeur technique de la centrale bosnienne où se sont retrouvés, outre les amoncellements de bouteilles en plastique, téléviseurs, frigos, poêles. "On a même vu des images de bulldozers en train de pousser des ordures directement dans la rivière", explique Tomislav Popovic.

La centrale en ramasse chaque année environ 8000 m³.

Le traitement des déchets dans les Balkans souffre d'un problème de ressources, d'infrastructures dépassées et d'absence de prise de conscience.

Le recyclage est minime dans la plupart des pays. Les décharges sauvages enlaidissent la campagne et les abords des villes.