Avec son nouveau label écologique, Amazon favorisera-t-il une consommation plus responsable ?

Fin septembre, Amazon a annoncé une nouvelle initiative environnementale sur son site américain, un label, "Climate Pledge Friendly", qui permet aux internautes de savoir quels produits sont les plus écoresponsables à l'achat. "Nous sommes engagés à construire une entreprise durable pour nos clients et notre planète", a communiqué Amazon.

Amazon voit vert. Le géant américain a lancé un nouveau label pour mettre en avant des produits écoresponsables et respectueux de l'environnement. Avec "Climate Pledge Friendly", les consommateurs de la plateforme pourront voir directement les produits les plus écologiques à l'achat. Pourtant, cette initiative louable n'est pas assez visible sur la page d'accueil ce qui pourrait entraver son efficacité.

19 labels de consommation durable et des emballages plus écoresponsables

Sur plus de 25.000 produits, les utilisateurs de la plateforme d'achat en ligne pourront donc savoir plus facilement et en un seul coup d’œil si ces produits répondent à l'une des 19 certifications de consommation durable. Des certifications prouvant leur engagement écologique pour une meilleure préservation de la Terre avec notamment la réduction de leur empreinte carbone. "Climate Pledge Friendly est une façon simple pour nos clients de découvrir des produits plus durables qui aident à préserver notre monde naturel", a déclaré Jeff Bezos.

"Avec 18 certifications externes et notre propre certification Compact by Design, nous incitons nos partenaires commerciaux à créer des produits écologiques qui aident à la protection de notre planète pour les générations futures", a-t-il continué.

En plus de ce nouveau label "eco-friendly", Amazon a également lancé sa propre certification durable avec Compact by Design, qui permettra d'identifier des produits avec des emballages repensés écoresponsables. Moins de plastique, moins lourd et plus compact. De petites modifications qui pourraient mener à des réductions significatives d'émissions carbone, explique le communiqué.

"Climate Pledge Friendly a été lancé aux États-Unis et nous envisageons la possibilité de l'étendre à d'autres pays à l'avenir", précise Amazon France. Une décision logique puisque le label Climate Pledge Friendly est une réponse directe à l'engagement d'Amazon pris suite à l'accord de Paris sur le climat : celui d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit dix ans avant la date butoir indiquée par l'accord de Paris.