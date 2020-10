Aux quatre coins du monde, les centres-villes deviennent piétons

Il n'y a pas qu'au centre de Bruxelles que les voitures ne sont plus les bienvenues. De plus en plus de grandes métropoles aménagent des rues entières, voire des quartiers, pour le confort des piétons.

Aux quatre coins du monde, des projets fleurissent dans les centres-villes avec à chaque fois la même ambition : déambuler dans la rue sans craindre de croiser des voitures ou des bus et de respirer leurs gaz d'échappement. Et si l'homme se réappropriait le centre de ses villes ?