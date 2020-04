Australie : rendre les "nuages brillants" pour protéger la Grande Barrière.

Une expérience ambitieuse destinée à rendre les "nuages brillants" pour réfléchir les rayons du soleil a été menée au-dessus de la Grande barrière de corail en Australie, une technique qui pourrait à terme la protéger du réchauffement climatique.

Afin de refroidir les eaux situées autour du récif, les chercheurs ont utilisé un ventilateur monté sur un bateau (ressemblant à un canon à neige) qui projette des cristaux de sel dans les nuages afin de les rendre plus brillants. En effet, un nuage qui contient plus d’eau est plus brillant et freine donc plus efficacement la chaleur du soleil, en renvoyant ses rayons vers l’espace.