Australie : les feux de 2019/2020 "clairement" attisés par le réchauffement climatique

L'effet conjugué du réchauffement climatique et de la sécheresse

L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud fut le plus touché, avec 11.000 feux qui détruisirent 55.000 kilomètres carrés, une superficie égale à plus de la moitié du Portugal. Après des mois d'auditions, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a rendu mardi un rapport de 436 pages sur cette crise qui a détruit plus de 2.400 maisons dans l'Etat et tué 26 personnes.

Outre des dizaines de recommandations pour le futur, cette enquête constitue un désaveu pour ceux en Australie qui continuent d'affirmer que les feux n'avaient aucun lien avec le réchauffement climatique.

"Le réchauffement climatique résultant de la hausse des émissions de gaz à effet de serre a clairement joué un rôle dans les conditions qui ont entraîné les feux et les conditions qui les ont entretenus et leur ont permis de se propager", indique le rapport.

Il reconnaît cependant qu'il est impossible de déterminer le rôle précis du réchauffement climatique dans le cocktail complexes de conditions climatiques qui ont attisé les feux. Le rapport cite notamment une sécheresse qui durait depuis des années, des vents très forts, des orages et une faible humidité.