Au Vietnam, les starts-up écolos ont le vent en poupe

Des baskets en marc de café

Le Thanh a une idée : fabriquer des chaussures à partir de marc de café et les vendre en ligne. Il lance ShoeX en 2017 et se fait repérer dans l'édition vietnamienne de la célèbre émission de télé-réalité "Shark Tank", où des hommes d'affaires investissent dans les projets prometteurs d'entrepreneurs débutants. Il obtient une enveloppe de 200.000 dollars (180.000 euros).

Surfant sur la pandémie de coronavirus, la société, très flexible, ne produit plus de baskets et s'est reconvertie depuis avril dans la production, toujours à base de café, de masques de protection réutilisables, avec filtre biodégradable. "On nous en a commandé 500.000 d'ici fin 2020 et on espère multiplier notre production par quatre ou cinq", s'enthousiasme Le Thanh, dont la petite entreprise écoule déjà une partie de sa production aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.

Avant de se lancer, le jeune homme de 35 ans a fait ses gammes dans deux multinationales au Canada, attiré par le salaire plus élevé que dans les entreprises locales. Mais il a préféré rentrer dans son pays et monter sa propre société car le marché au Vietnam est "un peu trouble", moins règlementé qu'ailleurs et il y a donc "davantage d'opportunités à saisir", selon lui.