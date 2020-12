Au Texas, les climatosceptiques sont désormais minoritaires, suggère un sondage.

Si l'on vous dit Texas, vous répondrez sans doute : républicain. Pourtant, les mentalités de cet État du sud évoluent et tendent de plus en plus vers des idées progressistes.

Alors que le pays vient tout juste d'élire le démocrate Joe Biden, les auteurs du sondage ont interrogé les Américains sur leurs attentes en termes de politique climatique. Plus de la moitié d'entre eux (56%) estiment que le gouvernement devrait "promouvoir, encourager et subventionner" les technologies de gestion du carbone. 53% des Texans abondent dans ce sens.

L'enjeu d'une pédagogie claire

Au niveau national, environ deux tiers des Américains sondés estiment que les compagnies pétrolières et gazières devraient adopter des technologies de gestion du carbone. Toutefois, les stratégies d'atténuation restent encore peu comprises par les Américains. À titre d'exemple, seulement un tiers ont entendu parler de la tarification du carbone.

"Nous avons constaté que les gens s'inquiètent du changement climatique et veulent qu'il soit pris en compte mais beaucoup de gens, en particulier les personnes âgées, ne comprennent pas les stratégies envisagées", constatent les auteurs de l'enquête.

Plus de 80% des sondés ont par ailleurs affirmé qu'ils pourraient investir entre 1 à 5 dollars supplémentaires pour un carburant neutre en carbone. Une plus petite proportion (environ un quart des personnes interrogées) se dit prête à payer davantage (entre 1 et 10 dollars de plus) sur leur facture d'électricité mensuelle pour bénéficier d'une énergie 100% renouvelable.