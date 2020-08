Au Sri Lanka, le confinement a offert un répit aux éléphants menacés

Un record de 405 éléphants ont péri de la main de l’homme l’an dernier dans le pays, contre 360 l’année précédente, d’après les statistiques gouvernementales. Et 121 personnes, contre 96 en 2018, ont été tuées par des éléphants, qui pour la plupart, étaient venus chercher de la nourriture dans des villages en raison de la diminution drastique de leurs zones d’habitation.

Au Sri Lanka, le confinement dû au nouveau coronavirus a réduit les confrontations entre humains et éléphants, qui finissent régulièrement dans le sang, selon les défenseurs de l’environnement.

La "guerre" contre l’éléphant momentanément interrompue

"Nous pouvons dire que le conflit humains-éléphants s’est apaisé pendant le confinement", a souligné Jayantha Jayewardene, un spécialiste des éléphants mondialement reconnu, au cours d’une conférence organisée en vue de la Journée mondiale des éléphants hier. "Mais ce n’est que temporaire. Les agriculteurs vont commencer à défendre leurs récoltes et les tueries vont reprendre", s’est-il empressé d’ajouter.

La plupart des éléphants tués le sont par balle ou empoisonnement, par des paysans qui tentent de les tenir à l’écart de leurs terres. Même s’ils sont considérés comme sacrés et protégés dans ce pays à majorité bouddhiste, les poursuites restent rares.

Sumith Pilapitiya, un défenseur des animaux et ancien directeur général du Département gouvernemental de la faune et de la flore sauvages, estime à 40% la chute du nombre de décès d’éléphants pendant l’isolement, qui a débuté en mars et s’est officiellement achevé fin juin.

En moyenne, 240 éléphants ont été tués chaque année entre 2010 et 2017, et le rythme s’est accéléré depuis, selon M. Pilapitiya. "L’éléphant asiatique est une espèce classée 'en danger' et nous ne pouvons donc pas nous permettre de perdre des éléphants à cette cadence", explique-t-il.